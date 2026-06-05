Sarzana celebra Elia Gregorini | trionfo mondiale di latino

Notizia in breve

Un giovane studente di Sarzana ha vinto il titolo mondiale di latino. La vittoria è arrivata in occasione di una competizione internazionale, dove ha ottenuto il massimo punteggio. La gara si è svolta con prove scritte e orali, e il suo nome è stato annunciato come vincitore. La notizia è stata accolta con entusiasmo nella cittadina, che ha celebrato il successo del ragazzo. La competizione ha coinvolto partecipanti da diversi paesi.