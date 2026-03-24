Aversa celebra il latino | al via la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno

Aversa si prepara a ospitare la quindicesima edizione del Certamen Ciceronianum Normanno, un evento dedicato alla cultura latina che si svolgerà al Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” venerdì 27 marzo. L’appuntamento coinvolge studenti e insegnanti provenienti da diverse scuole e rappresenta un momento di confronto e studio sulla lingua e la letteratura latina. La manifestazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle modalità organizzative stabilite.

Il Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa si prepara ad ospitare uno degli eventi culturali più attesi dell’anno: la XV edizione del Certamen Ciceronianum Normanno, in programma venerdì 27 marzo. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di confronto per studenti e docenti, tutti accomunati dalla passione per la cultura classica e per lo studio del latino. Gli studenti, provenienti non solo dalla Campania ma anche da altre regioni d’Italia, si misureranno nella traduzione e analisi di testi tratti dalle opere filosofiche di Cicerone, in un clima di sana competizione e crescita personale. L’iniziativa punta a valorizzare le competenze linguistiche e interpretative dei partecipanti, stimolandoli a confrontarsi con il sapere classico in modo concreto e coinvolgente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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