Latino alle medie cosa fare? Connetterlo alla cultura alla lingua all’arte e alla storia Ad OrizzonteScuola i chiarimenti di Andrea Balbo coordinatore della sottocommissione di latino

Riceviamo e con piacere pubblichiamo l'intervento di Andrea Balbo, il coordinatore della sottocommissione di latino che ha elaborato le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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“Trovo sia giusto ripristinare il latino alle scuole medie”, la storia di Antonella Conti, 81 anni e 48 anni di insegnamento, premiata dagli ex alunni di un liceo a RomaAntonella Conti, 81 anni, ha insegnato latino e greco per 48 anni, di cui 32 al liceo Augusto di Roma.