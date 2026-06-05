Un politico ha criticato un altro esponente politico, accusandolo di ostacolare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Sardegna. La polemica riguarda il blocco delle iniziative per le energie pulite, nonostante le critiche al nucleare. La critica si rivolge anche a un'alleanza politica composta da vari partiti e figure, ritenuta responsabile di questa situazione. La discussione si concentra sulle decisioni riguardanti le fonti di energia alternative.

“Il cosiddetto ‘campo largo’ (Partito di Oz, PD, AVS, e soprattutto Matteo Renzi, non scordiamolo) critica giustamente il Governo sul nucleare ma poi blocca di fatto le rinnovabili, con il caso emblematico della Sardegna”. L’attacco al M5S di Giuseppe Conte arriva direttamente dal blog di Beppe Grillo per opera di un ex deputato, Marco Bella, che dopo l’esperienza in Parlamento è tornato a svolgere il suo lavoro di ricercatore in Chimica Organica presso Sapienza Università di Roma come Professore Associato. “Pannelli fotovoltaici e pale eoliche sono brutte?”, scrive Bella. “Le pale eoliche su piattaforma galleggiante in mezzo al mare (25-50... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grillo attacca Conte sulle rinnovabili: “In Sardegna il campo largo fa la figura dei cialtroni”

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