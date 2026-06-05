Il 4 giugno, durante Sarabanda Celebrity, Sabrina Salerno si è mostrata molto determinata, ricevendo un punteggio di 9, mentre Massimo Di Cataldo ha emozionato i partecipanti e gli spettatori, ottenendo un 10. Lo studio trasmetteva un’energia particolare, con l’ospite di sempre, che ha presentato le manche e scherzato con i concorrenti, portando un’atmosfera di nostalgia e allegria.

C’è un’energia del tutto particolare che aleggia nello studio di Sarabanda Celebrity. Sarà che, dall’alto del nostro essere “vintage”, risentire la voce di Enrico Papi che presenta le varie manche e scherza con i concorrenti con la sua consueta, pungente ironia fa un po’ l’effetto-nostalgia. Sarà anche che, a onor del vero, la versione dedicata ai VIP non sarà mai al pari di quella con i concorrenti NIP, ma tiene comunque banco e intrattiene il pubblico per qualche ora di pura leggerezza (e buona musica). La formula funziona, eccome. A sfidarsi questa sera sono state otto celebrità, suddivise in due squadre da quattro concorrenti ciascuna: da una parte la capitana Asia Argento con Nicola Ventola e le sorelle Provvedi, dall’altro la capitana Sabrina Salerno con il duo Gigi e Ross e Frankie Hi-NRG MC. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le pagelle del 4 giugno: Sabrina Salerno agguerrita (9), Massimo Di Cataldo emoziona (10)

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