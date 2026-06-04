Sarabanda Celebrity Enrico Papi gela Sabrina Salerno | Quante volte hai tradito? poi la stoccata ad Asia Argento
Durante la puntata di Sarabanda Celebrity, Enrico Papi ha chiesto a Sabrina Salerno “Quante volte hai tradito?”, suscitando sorpresa tra i presenti. In seguito, ha rivolto una domanda anche ad Asia Argento. La trasmissione, condotta da Papi, è andata in onda su Italia 1 con il terzo appuntamento della stagione, portando musica e divertimento in prima serata.
Nuova serata all'insegna della musica e del divertimento su Italia 1 con il terzo appuntamento di Sarabanda Celebrity, il quiz condotto da Enrico Papi che continua a riportare in prima serata uno dei format più amati della televisione italiana. Nella puntata di giovedì 4 giugno 2026, otto. 🔗 Leggi su Today.it
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