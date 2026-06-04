Sarabanda Celebrity Enrico Papi gela Sabrina Salerno | Quante volte hai tradito? poi la stoccata ad Asia Argento

Notizia in breve

Durante la puntata di Sarabanda Celebrity, Enrico Papi ha chiesto a Sabrina Salerno “Quante volte hai tradito?”, suscitando sorpresa tra i presenti. In seguito, ha rivolto una domanda anche ad Asia Argento. La trasmissione, condotta da Papi, è andata in onda su Italia 1 con il terzo appuntamento della stagione, portando musica e divertimento in prima serata.