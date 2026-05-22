Sarabanda Celebrity pagelle del 21 maggio | Rettore anarchica 10 Anna Tatangelo non molla la corona 8

Nella puntata di Sarabanda Celebrity del 21 maggio, si sono alternati vari concorrenti tra cui una cantante con uno stile ribelle, valutata con il massimo punteggio, e una cantante che ha mantenuto il titolo di regina della competizione, assegnata con un punteggio di 8. Durante la trasmissione, alcuni vip si sono mostrati molto competitivi, creando un clima tra amici e sfide rapide. La serata ha visto un mix di ironia e tensione tra i partecipanti, in un appuntamento che ha riproposto le dinamiche tipiche del programma.

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La nuova edizione di Sarabanda Celebrity riparte esattamente come dovrebbe: vip che nel giro di mezz’ora si trasformano in amici troppo competitivi durante una serata giochi. La prima puntata, quella di giovedì 21 maggio, mette subito in scena un confronto esplosivo tra due squadre parecchio diverse ma accomunate dalla stessa voglia di vincere. Da una parte Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini e Violante Placido. Dall’altra Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini e Roberto Lipari. Nel mezzo succede di tutto: proteste sul regolamento, labiali rubati, aste musicali trasformate in anarchia e performance canore che definire traballanti è un complimento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarabanda Celebrity, pagelle del 21 maggio: Rettore anarchica (10), Anna Tatangelo non molla la corona (8) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sarabanda Celebrity torna con Rettore, Elisabetta Gregoraci, Anna Tatangelo e Fabio FogniniParte questa sera, giovedì 21 maggio, la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale della prima serata di Italia 1 condotto da... Sarabanda Celebrity torna su Italia 1: cast, giochi e tutto sulla prima puntata del 21 maggioI quiz musicali in prima serata continuano a conquistare il pubblico italiano, e dopo il discreto successo della scorsa estate, Sarabanda Celebrity... Sarabanda Celebrity: chi sono i vip della prima puntata del game condotto da Enrico PapiLa musica, otto celebrità, due squadre e un conduttore, Enrico Papi. Al via stasera, lunedì 21 maggio, la nuova edizione di Sarabanda Celebrity, il game show musicale in onda ... ilmattino.it Sarabanda Celebrity su Italia 1: cast, regolamento, quante puntateSarabanda Celebrity è la versione con vip del quiz musicale storico condotto da Enrico Papi, in onda in prima serata su Italia 1. La seconda edizione (2026) parte giovedì 21 maggio 2026. Cast Ogni pun ... radiomusik.it