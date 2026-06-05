Sara Kelany a Come States? — Immigrazione sicurezza e politica estera | GUARDA
Nella nuova puntata di “Come States?” Eleonora Tomassi intervista Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione. La discussione si concentra su temi di immigrazione, sicurezza e politica estera. Kelany espone le posizioni del partito riguardo alla gestione dei flussi migratori e alle misure di sicurezza. La puntata affronta anche aspetti legati alle relazioni internazionali e alle politiche di tutela nazionale.
Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito. Al centro della conversazione, il tema dell'immigrazione irregolare e il bilancio delle politiche adottate dal governo Meloni negli ultimi anni. Un focus particolare sui rimpatri, sulle criticità emerse nel sistema e sul fenomeno dei falsi certificati medici utilizzati, secondo alcune denunce, per evitare l'espulsione dal territorio italiano. Spazio poi al caso Henry Novak e alle implicazioni politiche e giudiziarie che hanno acceso il dibattito pubblico. Nel corso dell'intervista si affrontano anche le questioni legate alla sicurezza, al controllo delle frontiere e alle sfide che l'Italia si trova ad affrontare in un contesto migratorio sempre più complesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sara Kelany a Come States — Immigrazione, sicurezza e politica estera
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dritto e Rovescio, Sara Kelany: "Immigrazione e crimine, il collegamento è diretto"
Immigrazione, denuncia di Sara Kelany: "Toghe e medici, un sistema contro il governo"Sara Kelany ha denunciato che alcuni medici avrebbero rilasciato falsi certificati medici, permettendo ai migranti irregolari di evitare il...
Temi più discussi: KELANY: I DATI CI DANNO RAGIONE; Kelany (FdI): C'è un'associazione che contrasta le politiche migratorie del Governo Meloni; Kelany (FdI): Inchiesta Corte Conti dimostra che immigrazione illegale per molti è stato grande business; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: STAMPA, KELANY (FDI): MINACCE A SECHI VERGOGNOSE DIFENDIAMO A TESTA ALTA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE.
ROMA! RAPITA E VIOLENTATA PER GIORNI DA EXTRA-COMUNITARI IRREGOLARI! SARA KELANY, DI FRATELLI D'ITALIA, DENUNCIA LA TRAGICA ESPERIENZA DI UNA TURISTA! x.com
IL FRUTTO NON CADE LONTANO... Secondo voi come cammino? - figlio 1 - bene - figlio 2 - male - figlio 3 - veloce - figlio 4 - piano #Democristiani facebook
Caso Modena, Sara Kelany da Del Debbio, La sinistra nasconde la polvere sotto il tappetoSara Kelany interviene a 4 di Sera dopo il caso Modena e parla di seconde generazioni, integrazione e rischio separatismo islamico. Sara Kelany e il caso Modena a 4 di Sera Il caso di Salim El Koudri, ... msn.com
4 di Sera, Kelany e l'affondo sulla sinistra: Seconde generazioni? Politiche sconsiderate in passatoSi discute del gesto di Salim El Koudri a Modena nella puntata di mercoledì 20 maggio di 4 di Sera, il talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti figura Sara Kelany, deputata di ... iltempo.it