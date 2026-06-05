Sara Kelany a Come States? — Immigrazione sicurezza e politica estera | GUARDA

Nella nuova puntata di “Come States?” Eleonora Tomassi intervista Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione. La discussione si concentra su temi di immigrazione, sicurezza e politica estera. Kelany espone le posizioni del partito riguardo alla gestione dei flussi migratori e alle misure di sicurezza. La puntata affronta anche aspetti legati alle relazioni internazionali e alle politiche di tutela nazionale.

Nella nuova puntata di “Come States?”, Eleonora Tomassi intervista Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito. Al centro della conversazione, il tema dell'immigrazione irregolare e il bilancio delle politiche adottate dal governo Meloni negli ultimi anni. Un focus particolare sui rimpatri, sulle criticità emerse nel sistema e sul fenomeno dei falsi certificati medici utilizzati, secondo alcune denunce, per evitare l'espulsione dal territorio italiano. Spazio poi al caso Henry Novak e alle implicazioni politiche e giudiziarie che hanno acceso il dibattito pubblico. Nel corso dell'intervista si affrontano anche le questioni legate alla sicurezza, al controllo delle frontiere e alle sfide che l'Italia si trova ad affrontare in un contesto migratorio sempre più complesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Sara Kelany a Come States — Immigrazione, sicurezza e politica estera

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