Sara Kelany ha denunciato che alcuni medici avrebbero rilasciato falsi certificati medici, permettendo ai migranti irregolari di evitare il trattenimento nei centri di permanenza e il rimpatrio. La denuncia si rivolge a un presunto sistema che coinvolgerebbe anche figure giudiziarie, accusate di agire contro le decisioni del governo in materia di immigrazione. La questione riguarda la possibilità di pratiche illecite che indebolirebbero le procedure di rimpatrio.

"Alcuni medici attraverso falsi certificati medici evitavano ai clandestini il trattenimento nei Cpr e il successivo rimpatrio. Una vicenda gravissima. Ma quello che sconvolge, come racconta Il Tempo, è che tutto ciò non è limitato soltanto a Ravenna ma sarebbe esteso ad altre città d’Italia". A dirlo è Sara Kelany. Il deputato di Fratelli d’Italia, nonché responsabile del Dipartimento immigrazione, commenta quanto emerso nei giorni scorsi, ossia il fatto che "esiste una associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che è un consesso all’interno del quale tutta una serie di magistrati, avvocati, giuristi si riuniscono ed elaborano iniziative e documenti con l’obiettivo di resistere e di contrastare le politiche migratorie del governo: lo troviamo un sistema inaccettabile". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Immigrazione, denuncia di Sara Kelany: "Toghe e medici, un sistema contro il governo"

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