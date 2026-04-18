Dritto e Rovescio Sara Kelany | Immigrazione e crimine il collegamento è diretto

A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del tema dell'immigrazione. E dei dati del Viminale. Secondo il ministero dell'Interno il 35% dei reati in Italia sono commessi da immigrati. E su questo punto, Sara Kelany di Fratelli d'Italia ha le idee molto chiare. "C'è un collegamento diretto tra l'immigrazione clandestina e la criminalità, perché se non si può dire più nemmeno questo, allora vuol dire che.", stava argomentando la responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI. "Non è così!", ha ribattuto la mediatrice culturale Evelyne Sukali. "Ma certo che è così.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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