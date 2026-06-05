sapori che curano domenica iniziativa solidale

"Sapori che curano" è l’iniziativa solidale che si terrà domenica 7 giugno, alle ore 16.30, al Centro San Michele: promosso dall’Associazione Bastia Città, sarà incentrato su cucina, Pet Therapy e relazioni come strumenti per prendersi cura di sé e dell’altro. Porteranno le loro testimonianze Francesca Ragni Counselor, autrice del libro "Dietro il Sipario dell’Alzheimer. Un coro di voci" che approfondirà il ruolo centrale delle relazioni e dell’ascolto nei percorsi di crescita e benessere, con particolare riferimento alle esperienze con persone fragili all’interno dei Centri Diurni. L’efficacia della Pet Therapy nel contrasto a patologie come l’Alzheimer è ampiamente documentata nel suo libro, una preziosa testimonianza che convalida la validità di queste modalità nel prendersi cura di sé e dell’altro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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