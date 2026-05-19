Un'iniziativa solidale ha portato alla raccolta di quaranta scatole contenenti beni di prima necessità destinate a famiglie in difficoltà. L'iniziativa, chiamata “Spesa Sospesa”, ha coinvolto molti cittadini che hanno contribuito con generosità. Le scatole sono state consegnate a un centro di distribuzione locale, che si occuperà di distribuirle alle famiglie in stato di fragilità. L'operazione ha visto una partecipazione attiva e spontanea da parte della comunità.

Sono state raccolte quaranta scatole con beni di prima necessità per aiutare le famiglie in difficoltà e in situazione di fragilità. E’ il bilancio positivo dell’iniziativa solidale ‘Spesa Sospesa’ che è stata organizzata sabato 16 maggio nel comune di Casalgrande. Molti i cittadini che hanno partecipato grazie anche all’importante coinvolgimento di associazioni, volontari e realtà del territorio. "La Spesa Sospesa – spiega l’assessore ai servizi sociali di Casalgrande Marco Cassinadri – rappresenta un percorso costruito nel tempo e una risposta concreta, condivisa e partecipata ai bisogni del territorio. Il risultato raggiunto conferma ancora una volta quanto Casalgrande sappia essere una comunità attenta e vicina alle persone più fragili grazie alla collaborazione tra cittadini, volontariato e realtà locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Spesa Sospesa’ e cuori generosi. L’iniziativa solidale è un successo

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