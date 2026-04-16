Carpaneto Coldiretti in campo domenica alla Fiera di Primavera con un’iniziativa solidale per la Caritas

Domenica 19 aprile si svolge la 348ª Fiera Agricola di Primavera a Carpaneto Piacentino. Coldiretti Piacenza allestirà un gazebo istituzionale davanti al Municipio, con orario di apertura a partire dalle 9. L’evento include anche un’iniziativa solidale rivolta alla Caritas, promossa dall’associazione agricola. La giornata prevede attività e presenza di operatori del settore agricolo per tutta la giornata.

Domenica 19 aprile, in occasione della 348ª Fiera Agricola di Primavera di Carpaneto Piacentino, Coldiretti Piacenza sarà presente con il proprio gazebo istituzionale di fronte al Municipio, dove dalle 9.30 alle 12 si terrà un’iniziativa solidale a sostegno della Caritas locale.L’appuntamento.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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