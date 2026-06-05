Le condizioni di servizio dell’aeroporto delle Marche sono peggiorate negli ultimi tempi. La struttura è considerata una risorsa chiave per cittadini, imprese e turismo regionale, ma attualmente affronta difficoltà operative e di gestione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause del peggioramento, né informazioni su eventuali interventi o soluzioni in corso. La situazione rischia di influire sulla qualità dei collegamenti e sull’accessibilità della regione.

"L’aeroporto delle Marche rappresenta una risorsa fondamentale per cittadini, imprese e turismo regionale". Chiude così l’articolata segnalazione un frequentatore del Sanzio il quale, in modo particolare, ha posto l’attenzione sull’area degli imbarchi e su quella relativa ai servizi igienici. Nella stessa segnalazione, infatti, ha lamentato una situazione che sarebbe di "progressivo peggioramento delle condizioni di servizio offerte all’utenza e dell’ efficienza operativa complessiva", auspicando "un tempestivo intervento della società di gestione e delle autorità di vigilanza competenti". Capitolo zona imbarchi. Il passeggero ha spiegato che nelle fasce orarie di punta si concentrerebbero "contemporaneamente diverse centinaia di passeggeri, a fronte di una disponibilità di posti a sedere chiaramente insufficiente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sanzio, peggiorano le condizioni di servizio"

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