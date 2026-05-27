Il principe ereditario ha dichiarato che le condizioni di salute di Mette-Marit di Norvegia sono peggiorate. La donna sta affrontando una malattia e la sua salute si è aggravata nelle ultime settimane. La famiglia non ha fornito dettagli specifici sulla diagnosi o sull’evoluzione della condizione. La comunicazione ufficiale arriva direttamente dal marito, che ha aggiornato i media sulla situazione. Non ci sono ulteriori informazioni sulle cure o sui trattamenti in corso.

Le condizioni di salute di Mette-Marit di Norvegia continuano a peggiorare. A svelarlo in queste ore è stato il marito, il principe ereditario Haakon che alla stampa ha parlato della malattia di sua moglie. Come sta Mette-Marit. Nel 2018 infatti alla principessa ereditaria è stata diagnosticata la fibrosi polmonare. Qualche mese fa fonti di Palazzo avevano svelato che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, tanto da richiedere un uso continuo dell’ossigeno. Mette-Marit di Norvegia è attualmente in lista d’attesa per il trapianto di polmoni, una operazione che potrebbe salvarle la vita. Durante la cerimonia di consegna del premio Abel ad Oslo, il principe ereditario ha parlato della salute di sua moglie, affermando che la 52enne è “gravemente malata” e che le sue condizioni “stanno peggiorando”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, le sue condizioni peggiorano: parla il marito

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Amid Sons Rape Scandal, Crown Princess Mette-Marits Lung Disease Worsens! How Long Can She Last

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Il 17 maggio è un giorno di festa in Norvegia e nessun membro della famiglia reale vorrebbe mancarlo. Nonostante la sua malattia respiratoria, la principessa ereditaria Mette-Marit era presente insieme al principe ereditario Haakon e al principe Sverre Magnu x.com

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