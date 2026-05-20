Il 20 maggio 2026, l’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda alle 16 si concentra sulle condizioni di Rosa, che si aggravano, portandola a dover affrontare una decisione importante. La trama si sviluppa nel contesto di tensioni e scelte difficili, coinvolgendo i personaggi principali. La serie continua a seguire le vicende dei protagonisti nel grande magazzino e nelle loro vite personali, con un episodio che promette momenti di tensione e suspense.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver scoperto che Mancino sta ricattando Cesare Irene e Jonny cercheranno di convincerlo a sedersi ancora al suo tavolo. Il motivo? Per poter smascherare l'uomo. Da quando il suo è ripiombato improvvisamente nella sua vita Mirella non è più stata serena, la Venere infatti apparirà sempre più preoccupata a causa dello strano atteggiamento di Luigi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 maggio 2026: le condizioni di Rosa peggiorano, deve fare una scelta

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