Domenica 7 giugno il MuSA apre gratuitamente al pubblico in due fasce orarie, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. L’evento, alla quarta edizione, mira a far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. L’ingresso è gratuito e l’apertura si svolge in orari stabiliti. La visita riguarda le esposizioni e le testimonianze sulla tradizione locale. L’iniziativa si inserisce nel programma di promozione culturale del museo.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Domenica 7 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, la quarta data delle aperture gratuite del MuSA per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. Aperto anche il tesseramento 2026. Caffè ai visitatori. Continua l’apertura nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA ) in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera stessa. La prossima apertura del Museo e della Sala delle Vittorie è in calendario questa domenica 7 giugno, con orario al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sant’Andrea, aperture gratuite del MuSA per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere

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