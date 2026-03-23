"Questo è un libro che narra le gesta della gente". È un libro che parla di come una discarica è diventata un parco e di come residenti, associazioni, parrocchie si sono presi cura di un quartiere difficile, come è ancora oggi Sant’Eusebio. Il lavoro è stato realizzato da Legambiente Cinisello Balsamo, in partnership con l’associazione Le Ghirlande e il coordinamento Associazioni Quartiere Sant’Eusebio e in collaborazione con il Comune. "Il progetto raccoglie documenti, foto, testimonianze e atti che raccontano la storia di un quartiere complicato e del Parco Grugnotorto, nato dalla necessità e dalla richiesta precisa degli abitanti di avere uno spazio verde - spiega Maria Segurini, presidente del circolo cinisellese di Legambiente -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "In un libro le gesta della gente". Storia del Quartiere Sant’Eusebio. E della nascita del Parco Grugnotorto

Articoli correlati

Un manifesto per Sant’Eusebio: "Le sfide di casa, giovani e fragilità per far rinascere il nostro quartiere"Sant’Eusebio continua a essere un laboratorio di buone pratiche e di partecipazione attiva.

'Le pagine strappate della storia', presentazione del libro del giornalista Fausto BiloslavoVenerdì 13 alle 18, nella Sala Ex Refettorio a Ferrara, il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo presenterà il suo ultimo libro 'Le pagine...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a In un libro le gesta della gente Storia...

Temi più discussi: In un libro le gesta della gente. Storia del Quartiere Sant’Eusebio. E della nascita del Parco Grugnotorto; A Saluzzo si presenta il libro sulla storia del fondatore di Arenaways; La Ciurma salpa a marzo: autori, storie e incontri nella libreria di quartiere; Il libro per bambini che aiuta a superare la paura del buio.

Pantano, quartiere nella storia. Luoghi, voci e volti in un libro: Qui ci fu il compromesso storicoE’ fresca di stampa l’antologia dedicata al quartiere di Pantano. Pantano, la sua storia è – come scrive nella prefazione del libro il poeta Carlo Pagnini, Una raccolta di voci, di pensieri, di ... ilrestodelcarlino.it

Firenze, le memorie del Quartiere 3 nel libro del centro LinarFirenze, 17 giugno 2025 – Giovedì 19 giugno alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) sarà presentato il libro 'Il mare lo facevo in Arno'. Ricordi di donne e uomini del Quartiere 3 di Firenze ... lanazione.it

PIGNASECCA. La Storia del quartiere (scritto da Patrizia Andolfi) SCRIVO DA NAPOLI SU NAPOLI La Pignasecca di Napoli deve il suo nome a una leggenda popolare e al suo mercato che prese vita fin dal dal 1500, subito dopo l’allargamento urbano, dov facebook

Quartiere Barona di #Milano, storia e novità. x.com