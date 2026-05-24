Giostra la salute scende in piazza | visite gratuite e specialisti tra le famiglie del quartiere
A Giostra, una giornata dedicata alla prevenzione ha coinvolto le famiglie del quartiere con visite gratuite e incontri con specialisti. L'iniziativa ha portato medici e professionisti sanitari nelle strade, offrendo controlli e consulenze senza appuntamento. L'evento si è svolto in un contesto di confronto diretto tra cittadini e operatori sanitari, spostando temporaneamente le attività dal contesto ospedaliero alle aree pubbliche del quartiere.
A Giostra, per una mattina, la prevenzione ha lasciato ambulatori e corsie ospedaliere per incontrare direttamente le persone tra le strade del quartiere. Nel piazzale della chiesa di San Matteo, trasformato in un presidio sanitario a cielo aperto, cittadini di ogni età hanno potuto effettuare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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