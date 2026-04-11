Elezioni a Faenza Miccoli | Variante Pai-Po costosissima e scollegata dalle reali esigenze del territorio

Da ravennatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le elezioni a Faenza, il candidato sindaco ha commentato la variante al Pai-Po proposta dall’Autorità di Bacino del fiume Po, definendola “irricevibile”. Ha inoltre affermato che la variante, che riguarda la zona Pai-Po, risulta molto costosa e non rispecchia le reali esigenze del territorio. In questa occasione, ha sottolineato di condividere pienamente le posizioni espresse da Coldiretti sulla questione.

Claudio Miccoli, candidato sindaco a Faenza, esprime “piena e convinta sintonia” con la posizione di Coldiretti in merito alla variante al Pai-Po presentata dall’Autorità di Bacino del fiume Po, definendola “irricevibile”. “Una posizione che non nasce oggi, ma che avevo già espresso con chiarezza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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