Elezioni a Faenza Miccoli | Variante Pai-Po costosissima e scollegata dalle reali esigenze del territorio

Durante le elezioni a Faenza, il candidato sindaco ha commentato la variante al Pai-Po proposta dall’Autorità di Bacino del fiume Po, definendola “irricevibile”. Ha inoltre affermato che la variante, che riguarda la zona Pai-Po, risulta molto costosa e non rispecchia le reali esigenze del territorio. In questa occasione, ha sottolineato di condividere pienamente le posizioni espresse da Coldiretti sulla questione.

Claudio Miccoli, candidato sindaco a Faenza, esprime “piena e convinta sintonia” con la posizione di Coldiretti in merito alla variante al Pai-Po presentata dall’Autorità di Bacino del fiume Po, definendola “irricevibile”. “Una posizione che non nasce oggi, ma che avevo già espresso con chiarezza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Variante Pai Po, Coldiretti boccia la proposta: "L'agricoltura non sia vittima sacrificaleLa variante al Pai Po, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, rimane terreno di scontro. Iniziativa elettorale del candidato sindaco di Faenza Claudio Miccoli insieme al sindaco di Ferrara Alan FabbriCOSA PUÒ FARE UN SINDACO? È questo il titolo di un incontro elettorale organizzato da Lega e Forza Italia a Faenza con il loro candidato sindaco Claudio ... ravennanotizie.it Miccoli: Pai irrealizzabile, più sicurezza per FaenzaDue giorni prima del’inaugurazione della sede elettorale in piazza della Libertà, in programma domenica mattina, Claudio Miccoli, geologo e dirigente regionale in pensione, candidato sindaco di Faenza ... ilrestodelcarlino.it