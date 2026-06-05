A giugno, Santa Maria della Scala propone numerose attività, tra cui mostre, visite guidate e percorsi dedicati alla scoperta dell’antico ospedale. Sono previste anche iniziative specifiche per le famiglie. Le iniziative si svolgono nel rispetto del calendario stabilito e coinvolgono diversi gruppi di visitatori. L’obiettivo è offrire un programma vario e accessibile a un pubblico eterogeneo, con eventi distribuiti nel corso del mese.

Mostre, visite guidate, percorsi alla scoperta dell’antico ospedale e attività per famiglie. Il mese di giugno si apre con un ricco calendario di iniziative ospitate dal complesso museale del Santa Maria della Scala, che conferma il proprio ruolo di uno dei principali poli culturali della città, capace di rivolgersi a pubblici diversi e di valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico di Siena. Il primo appuntamento si è svolto martedì, in occasione della Festa della Repubblica: il complesso è rimasto aperto dalle 10 alle 19, mentre il Museo archeologico nazionale ha offerto visite gratuite con accesso da Piazzetta della Selva.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santa Maria della Scala. Un giugno ricco di eventi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Scarlet Letter by Nathaniel Hawthorne Full Audiobook | American Literature Classic

Notizie e thread social correlati

Santa Maria della Scala. Incanto sotto le stelleDopo il tramonto, il Santa Maria della Scala si trasforma, con i corridoi che si fanno più silenziosi e le luci che evidenziano dettagli nascosti di...

Caltagirone celebra l'80° della Repubblica con la scala di Santa Maria del Monte infiorata di tricolorePer l'80° anniversario della Repubblica, la scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone è stata decorata con un'infiorata di tricolore.

Temi più discussi: Santa Maria della Scala. Architetture progetti e visioni; Santa Maria della Scala. Incanto sotto le stelle; Siena, il Santa Maria della Scala immagina il suo futuro: in mostra i progetti per un nuovo hub culturale; Il Santa Maria della Scala che verrà: una mostra sul masterplan.

Al complesso di Santa Maria della Scala a Siena in mostra il nuovo masterplan strategico attraverso disegni, fotografie, video e materiali progettuali di tre studi internazionali bit.ly/santamariadell… x.com

Santa Maria della Scala. Un giugno ricco di eventiMostre, visite guidate, percorsi alla scoperta dell’antico ospedale e attività per famiglie. Il mese di giugno si apre ... lanazione.it

Siena, il Santa Maria della Scala immagina il suo futuro: in mostra i progetti per un nuovo hub culturaleAl complesso di Santa Maria della Scala a Siena in mostra il nuovo masterplan strategico attraverso disegni, fotografie, video ... intoscana.it