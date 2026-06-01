Caltagirone celebra l' 80° della Repubblica con la scala di Santa Maria del Monte infiorata di tricolore

Notizia in breve

Per l'80° anniversario della Repubblica, la scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone è stata decorata con un'infiorata di tricolore. La decorazione ha coinvolto l'intera struttura, con i colori nazionali disposti lungo i gradini. L'evento si è svolto in occasione della ricorrenza e ha coinvolto la partecipazione di diversi volontari. La decorazione temporanea rimarrà visibile per alcuni giorni.