Caltagirone celebra l' 80° della Repubblica con la scala di Santa Maria del Monte infiorata di tricolore

Da cataniatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per l'80° anniversario della Repubblica, la scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone è stata decorata con un'infiorata di tricolore. La decorazione ha coinvolto l'intera struttura, con i colori nazionali disposti lungo i gradini. L'evento si è svolto in occasione della ricorrenza e ha coinvolto la partecipazione di diversi volontari. La decorazione temporanea rimarrà visibile per alcuni giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Scala di Santa Maria del Monte si veste di verde, bianco e rosso per celebrare gli ottant'anni della Repubblica italiana. A Caltagirone, il 2 giugno, l'anniversario sarà onorato con la “Scala infiorata”, allestita dal personale del servizio Verde pubblico del Comune già il 25 aprile scorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Maria De Filippi.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caltagirone, "Scala infiorata" per l’80° anniversario della RepubblicaA Caltagirone questa mattina è stata presentata in municipio la “Scala infiorata”, arrivata alla sua 37esima edizione.

2 giugno, la città si illumina di tricolore per gli 80 anni della RepubblicaIl 2 giugno, le strade della città si riempiranno di bandiere tricolori in occasione degli 80 anni della Repubblica.

Si parla di: 2 giugno, ecco cosa fare in Sicilia: gli eventi per la festa della Repubblica.

Diocesi: Caltagirone, la Scala illuminata di Santa Maria del Monte dedicata a Papa Leone XIVTorna questa sera e domani, 15 agosto, la magia della Scala illuminata di Santa Maria del Monte, nel cuore del centro storico di Caltagirone, patrimonio Unesco. Alle 21.30, i 142 gradini decorati con ... agensir.it

Caltagirone: l'omaggio della Scala Santa per il Cammino neocatecumenaleSarà eccezionalmente illuminata oggi, domenica 15, alle 19, a Caltagirone, la Scala di Santa Maria del Monte e vi sarà raffigurata l'effigie del Cristo Pantocratore. L'accensione straordinaria avviene ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web