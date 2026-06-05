Sanremo 2027 | De Martino punta sui Måneskin per il gran ritorno

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe vedere un cambio di line-up, con Stefano De Martino che propone i Måneskin come protagonisti principali. La manifestazione, prevista tra febbraio e marzo, sta valutando diverse opzioni per la conduzione e gli artisti in gara. Finora non sono state confermate le scelte definitive, e le decisioni finali verranno comunicate nelle prossime settimane. La produzione sta pianificando anche eventuali collaborazioni e novità per questa edizione.

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe presentarsi con un volto completamente rinnovato. Stefano De Martino, nominato direttore artistico dopo il passaggio di consegne in diretta con Carlo Conti sul palco dell’Ariston, sta lavorando a una ristrutturazione profonda della kermesse, e tra le voci che circolano con maggiore insistenza c’è quella di una clamorosa reunion dei Måneskin. Il cambio di guardia ha già fatto parlare di sé: l’Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi lo ha definito «un atto di generosità straordinaria», sottolineando come sia la prima volta nella storia del Festival che avviene un passaggio di testimone in diretta. Un momento simbolico che ha sancito ufficialmente l’inizio di una nuova era. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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