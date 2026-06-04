Maneskin il piano di De Martino per Sanremo 2027 spiana la strada alla reunion

Un piano di De Martino per il Festival di Sanremo 2027 potrebbe favorire la reunion dei Måneskin sul palco del Teatro Ariston. La possibile riunione della band viene considerata più di una semplice ipotesi e sembra essere una strategia concreta per quella edizione del festival. Al momento non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o sulle tempistiche, ma l’eventualità di un ritorno sul palco è stata confermata come una possibilità reale.

(Adnkronos) – La reunion dei Måneskin sul palco del Teatro Ariston nel 2027 è più di una semplice suggestione. L'indiscrezione, lanciata un mese fa da Fiorello durante la sua trasmissione 'La Pennicanza' quasi come una gag con tanto di selfie "probatorio" con Ethan e Thomas, sta assumendo i contorni di un progetto concreto, incastrandosi perfettamente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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