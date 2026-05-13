A nove mesi dall’edizione 2027 di Sanremo, Stefano De Martino si sta occupando della selezione del cast. Il primo annuncio riguarda la reunion dei Maneskin, che parteciperanno alla manifestazione come ospiti o concorrenti. De Martino ricopre sia il ruolo di conduttore che di direttore artistico del festival, e già da ora si sta occupando di definire i dettagli della prossima edizione.

Ancora nove mesi prima del prossimo Sanremo, ma Stefano De Martino è già al lavoro sul suo primo Festival da conduttore e direttore artistico. Doppio ruolo annunciato da Carlo Conti in occasione dell’ultima serata della scorsa edizione della kermesse canora. Una staffetta storica, la prima in diretta tv, che ha consegnato allo showman partenopeo il fiore all’occhiello (in termini di intrattenimento) della programmazione Rai e la più importante tradizione televisiva degli italiani. Passato il momento dell’emozione, De Martino si è subito gettato nella nuova avventura mentre continua a presidiare l’access di Rai1 con ‘Affari tuoi’ all’esito di un’annata iniziata con la grande rincorsa (coronata dal sorpasso) alla ‘Ruota delle fortuna’ di Gerry Scotti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2027, De Martino al lavoro sul cast: il primo colpo è la reunion dei Maneskin

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