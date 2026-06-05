Sanlorenzo | appello all’UE per le infrastrutture del metanolo verde

Notizia in breve

Le autorità portuali del Mediterraneo hanno presentato un appello all’Unione Europea, evidenziando il rischio di obsolescenza delle infrastrutture rispetto ai porti del Nord Europa. La preoccupazione riguarda la mancanza di adeguamenti tecnologici necessari per supportare la produzione e la distribuzione di metanolo verde. La richiesta mira a ottenere fondi e supporto per aggiornare le strutture portuali e favorire lo sviluppo di queste nuove filiere energetiche.