Sanlorenzo | appello all’UE per le infrastrutture del metanolo verde
Le autorità portuali del Mediterraneo hanno presentato un appello all’Unione Europea, evidenziando il rischio di obsolescenza delle infrastrutture rispetto ai porti del Nord Europa. La preoccupazione riguarda la mancanza di adeguamenti tecnologici necessari per supportare la produzione e la distribuzione di metanolo verde. La richiesta mira a ottenere fondi e supporto per aggiornare le strutture portuali e favorire lo sviluppo di queste nuove filiere energetiche.
Perché i porti del Mediterraneo rischiano l'obsolescenza tecnologica rispetto al Nord Europa?. Come può colmare il divario tra nuovi motori e carburante disponibile?. Chi deve finanziare le infrastrutture per evitare un'Europa a due velocità?. Cosa accadrà agli investimenti in yacht sostenibili senza una rete capillare?.? In Breve Meno dell'1% del metanolo globale proviene da fonti rinnovabili. Distribuzione concentrata nei porti di Rotterdam e Anversa-Bruges. Sostegno di SYBAss e del professor Flavio Manenti del Politecnico. Lancio del 50Steel Almax con sistema Reformer Fuel Cell nel 2024. Sanlorenzo lancia la Venice Call for Maritime Action per accelerare gli investimenti nel metanolo verde. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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