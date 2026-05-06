A Taranto, il tema della cura del verde e delle aree abbandonate torna a esser al centro delle discussioni dopo l’ordinanza del sindaco che invita i cittadini a mantenere pulite le proprietà private. La questione riguarda anche gli interventi necessari su terreni e spazi pubblici, ritenuti urgenti dalle autorità locali. La richiesta si rivolge alle istituzioni affinché intervengano rapidamente per sistemare le zone incolte e migliorare l’aspetto della città.

Tarantini Time Quotidiano Il tema della manutenzione dei terreni e delle aree incolte torna al centro dell’attenzione a Taranto, in seguito all’ordinanza del sindaco Piero Bitetti che richiama i cittadini alla pulizia delle proprietà private. “È indiscutibile che la manutenzione dei terreni e delle aree incolte sia fondamentale per prevenire roghi, garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano”. Un indirizzo ritenuto corretto, ma che secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune, Giampaolo Vietri, deve essere accompagnato da un impegno analogo da parte delle istituzioni. “Tuttavia, questo richiamo deve necessariamente essere accompagnato da un’assunzione di responsabilità altrettanto forte da parte delle istituzioni pubbliche”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Manutenzione del verde, appello alle istituzioni: “Interventi urgenti anche sulle aree pubbliche”

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