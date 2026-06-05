Le spese della sanità privata in Italia raggiungono quasi 41 miliardi di euro, con un incremento dei ricavi. Tuttavia, questa crescita è accompagnata da un aumento significativo dei costi di gestione e degli investimenti in tecnologia.

La sanità privata in Italia registra una crescita strutturale della domanda, ma l’aumento del giro d’affari si scontra con una sensibile crescita dei costi di gestione e degli investimenti tecnologici. I dati emersi dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe e dall’indagine dell’Area Studi Mediobanca delineano un quadro complesso per la sanità privata, caratterizzato da un forte incremento della spesa diretta da parte delle famiglie e da un aumento dei fatturati dei principali operatori, a fronte di una redditività che fatica a seguire lo stesso ritmo. Secondo il report della Fondazione Gimbe la spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini ha raggiunto i 41,3 miliardi di euro, una cifra che rappresenta il 22,3% della spesa sanitaria totale del Paese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità privata, le spese sfiorano i 41 miliardi: aumentano i ricavi ma pesano i costi di gestione

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