In Toscana, i servizi sanitari continuano a peggiorare mentre i costi aumentano, con i cittadini che sopportano le conseguenze di una gestione ritenuta inadeguata. Attualmente, si evidenzia una mancanza di 30 milioni di euro per coprire le spese, aggravando ulteriormente la situazione. La questione riguarda direttamente le risorse e la qualità dell’assistenza offerta alla popolazione.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Sanità: “Peggiorano i servizi ed aumentano i costi. L’inadeguatezza di Giani viene pagata dai toscani, ma non basta, mancano altri 30 milioni.” “Sono anni che denunciamo l’aumento del buco di bilancio per la sanità toscana, già all’epoca del Presidente Rossi - afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini - che continua a peggiorare, addirittura, con Giani, arriva a quasi 1 miliardo di euro. Incapacità gestionale, mancanza di programmazione, inefficienze e sprechi, nonostante l’aumento dell’Irpef, il più alto d’Italia, che da due anni i toscani pagano apposta per ripianare un debito che continua ad aumentare. Così, nonostante gli sforzi dei toscani, che con l’aumento dell’Irpef permettono l’ entrata ogni anno tra i 220 e 250 milioni, la spesa sanitaria cresce strutturalmente arrivando a oltre 280 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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