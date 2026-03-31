Sanità alla Regione 10,2 miliardi per il 2026 | crescono i fondi ma aumentano i vincoli

Per il 2026, la regione ha stanziato complessivamente 10,25 miliardi di euro per il settore sanitario, con un aumento di circa 350 milioni rispetto all’anno precedente. Sebbene i fondi siano cresciuti, sono stati introdotti nuovi vincoli di spesa e regole più stringenti per l’utilizzo delle risorse. La cifra riflette una variazione rispetto ai 9,9 miliardi del 2025.

La sanità dell'Emilia-Romagna si prepara ad affrontare il 2026 potendo contare su un tesoretto complessivo di 10,25 miliardi di euro, segnando un incremento di circa 350 milioni rispetto ai 9,9 miliardi dell'anno precedente. È questa la fotografia scattata in Commissione Politiche per la Salute, presieduta da Giancarlo Muzzarelli, dove l'assessore regionale Massimo Fabi ha illustrato le nuove linee di programmazione e di riparto dei fondi. Nonostante l'incremento generale delle risorse, l'ottimismo in viale Aldo Moro è infatti frenato da diverse preoccupazioni di natura tecnica e politica. A pesare maggiormente, secondo quanto illustrato dall'assessore Fabi, è la rigidità dei nuovi fondi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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