Un rappresentante dell’Ordine degli ingegneri di Milano ha affermato che la trasformazione digitale in sanità richiede competenze specifiche. Ha sottolineato che il dato è un elemento centrale, in particolare nel contesto del Fascicolo sanitario elettronico. Sono stati citati i progetti realizzati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno portato alla creazione di infrastrutture digitali nel settore sanitario.

“Il dato è sicuramente uno dei punti da attenzionare”, specie in sanità. “Si parla di Fascicolo sanitario elettronico e di tutte quelle infrastrutture che siamo riusciti a mettere in piedi grazie al Pnrr. Al sistema Paese servono competenze: l'infrastruttura è fatta, ma la gestione, l'organizzazione e la cura delle piattaforme sottostanti sono, a tutti gli effetti, un mestiere da ingegneri. Questo è il primo evento utile anche a sensibilizzare sia i colleghi, data la presenza di parti tecniche, sia la cittadinanza”. Lo ha detto Carlotta Penati, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, a Palazzo Lombardia, dove si è svolta la prima edizione del Forum dell’ingegneria per la sanità digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sanità: Penati (Ordine ingegneri Mi), 'trasformazione digitale richiede competenze

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