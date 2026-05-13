Professioni Penati presidente Ordine Ingegneri Milano | Nostra responsabilità costruire futuro innovativo

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento recente, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano ha sottolineato che spetta agli ingegneri contribuire alla creazione di un futuro caratterizzato dall'innovazione. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento nel capoluogo lombardo, dove si è discusso del ruolo professionale nel plasmare il domani attraverso progetti e soluzioni tecniche. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti o sui partecipanti è stata fornita.

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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - “È responsabilità dell'ingegnere la costruzione di un futuro innovativo comune. Noi siamo costruttori e interpreti dell'innovazione: in questo abbiamo una responsabilità che è condivisa con il resto della filiera, ma che noi sentiamo per primi, in quanto dobbiamo avere la cura di creare un'innovazione che sia comune, condivisa e per le nuove generazioni”. Così Carlotta Penati, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', ora in corso all'Acquario Civico di Milano. Il tema dell'incontro è proprio il...🔗 Leggi su Iltempo.it

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