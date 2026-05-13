Professioni Penati presidente Ordine Ingegneri Milano | Nostra responsabilità costruire futuro innovativo

In un intervento recente, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano ha sottolineato che spetta agli ingegneri contribuire alla creazione di un futuro caratterizzato dall'innovazione. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento nel capoluogo lombardo, dove si è discusso del ruolo professionale nel plasmare il domani attraverso progetti e soluzioni tecniche. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti o sui partecipanti è stata fornita.

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Milano, 13 mag. (Adnkronos) - “È responsabilità dell'ingegnere la costruzione di un futuro innovativo comune. Noi siamo costruttori e interpreti dell'innovazione: in questo abbiamo una responsabilità che è condivisa con il resto della filiera, ma che noi sentiamo per primi, in quanto dobbiamo avere la cura di creare un'innovazione che sia comune, condivisa e per le nuove generazioni”. Così Carlotta Penati, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, a margine del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune', ora in corso all'Acquario Civico di Milano. Il tema dell'incontro è proprio il...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Professioni, Penati (presidente Ordine Ingegneri Milano): "Nostra responsabilità costruire futuro innovativo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ordine degli Ingegneri, il candidato presidente Verlingieri: “Pronti alla sfida dell’intelligenza artificiale”Tempo di lettura: 3 minutiLa compagine Libera, con alla guida Ivan Verlingieri, il candidato presidente alle prossime elezioni per il quadriennio... Leggi anche: Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): "Complessità gare va gestita non subita" Temi più discussi: Professioni, Penati (presidente Ordine Ingegneri Milano): Nostra responsabilità costruire futuro innovativo; Appalti, Penati (Ordine ingegneri Milano): Confronto con Pa aiuta a ridurre contrapposizioni; Appalti: Penati (Ordine ingegneri Milano), 'principio del risultato importante per noi'; A Milano seminario Ordine degli ingegneri 'Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione'. Professioni, Penati (presidente Ordine Ingegneri Milano): Nostra responsabilità costruire futuro innovativoQuest’anno abbiamo deciso di dedicare gli Stati generali delle ingegnerie all’innovazione per un bene comune ... adnkronos.com Milano, ingegneri: 'Progetto donna' su pari opportunità nelle professioni tecnicheMilano, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Costruire una cultura concreta delle pari opportunità nelle professioni tecniche, mettendo in dialogo istituzioni, mondo accademico e sistema produttivo. Con ... iltempo.it