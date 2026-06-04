La pubblica amministrazione punta a semplificare i servizi per cittadini e imprese, con un focus sulla trasformazione digitale. L’obiettivo è rendere più rapidi e diretti i processi, eliminando burocrazia e complicazioni. La strategia prevede l’assegnazione di maggiori competenze alle strutture digitali e l’adozione di strumenti innovativi. Nessuna indicazione di tempistiche o dettagli specifici, solo l’intento di migliorare l’erogazione dei servizi pubblici attraverso la digitalizzazione.

Semplificare la pubblica amministrazione significa erogare servizi più semplici, veloci e proattivi per cittadini e imprese. Per farlo è necessario ripensare i processi in chiave digitale, rispondendo alle esigenze imposte dalla trasformazione in atto, come quella legata all’integrazione tra dati, interoperabilità e intelligenza artificiale, che consente di superare la frammentazione puntando al modello del “once only”. Ciò significa lavorare non solo alla digitalizzazione delle procedure, ma anche rivedere l'organizzazione, per un’efficienza a 360°. Accanto alla tecnologia, è centrale il tema dell’aggiornamento delle competenze: formazione, upskilling e nuovi modelli di apprendimento diventano leve strategiche per sostenere la trasformazione e costruire un sistema più efficace, inclusivo e orientato al cittadino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pubblica amministrazione: semplificazione e competenze al centro della trasformazione digitale

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