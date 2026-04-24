Sanità la preoccupazione di Fimmg Milano | con la riforma Schillaci molti medici di base lasceranno

Il sindacato dei medici di medicina generale di Milano esprime preoccupazione riguardo alla riforma della medicina territoriale proposta dal ministro della salute. Il segretario provinciale del sindacato ha dichiarato che molti medici di base potrebbero decidere di lasciare la professione a causa delle modifiche previste. La riforma è stata presentata recentemente e ha suscitato reazioni di disagio tra i professionisti del settore.

Milano, 24 aprile 2026 – "In qualità di segretario provinciale di Milano" del sindacato dei medici di medicina generale Fimmg, Anna Pozzi esprime "forte preoccupazione e sconcerto di fronte al progetto di riforma proposto dal ministro Orazio Schillaci" per la medicina territoriale. Il suo timore, soprattutto, è che i medici di famiglia possano abbandonare la professione. BERGAMOSANITA'==ASSISTENZA A DOMICILIOFOTO DE PASCALE VISITA MEDICA MEDICO DI BASE GIUZZI La proposta. Ieri si è tenuta una riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni, con un unico tema: il ruolo dei medici di medicina generale nel nuovo riassetto della medicina territoriale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sanità, la preoccupazione di Fimmg Milano: con la riforma Schillaci molti medici di base lasceranno Notizie correlate Decreto Schillaci, riforma della medicina territoriale: la rivolta dei medici di baseABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto del governo per riorganizzare la sanità territoriale Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto... Medici di famiglia nelle Case di comunità: il decreto Schillaci che fa infuriare la FimmgPotrebbero essere i medici di famiglia a garantire il funzionamento delle nascenti Case di comunità, 1. Contenuti utili per approfondire Sanità, la preoccupazione: Fimmg Milano, con la riforma Schillaci molti medici base lascerannoMilano, il monito della segretaria Anna Pozzi: ascoltare professionisti e territorio. Già oggi, molti cittadini si trovano già in difficoltà, privati di un punto di riferimento essenziale: una figura ... ilgiorno.it Pozzi (Fimmg), con decreto Schillaci medici di famiglia abbandonano la professioneForte preoccupazione e sconcerto di fronte al progetto di riforma proposto dal Ministro Orazio Schillaci. (ANSA) ... ansa.it