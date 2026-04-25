Riforma Schillaci i medici base potranno diventare dipendenti pubblici | le novità per i pazienti

È stata approvata una riforma che riguarda i medici di famiglia, offrendo loro la possibilità di scegliere tra rimanere in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale o diventare dipendenti pubblici delle ASL. Chi opta per questa seconda strada sarà impiegato principalmente nelle nuove Case di comunità, le strutture sanitarie che devono essere inaugurate a breve. La modifica interessa direttamente il rapporto tra i medici e il sistema sanitario pubblico.

I medici di famiglia potranno scegliere se restare in convenzione con il SSN, cambiando il criterio con cui vengono pagati, oppure diventare dipendenti delle ASL ed essere impiegati per la maggior parte del tempo nelle nuove Case di comunità, che devono aprire a breve. È la riforma Schillaci, che sta creando tensioni tra i medici. Per i pazienti, quindi, le cose potrebbero cambiare rispetto al passato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Decreto Schillaci, nella bozza i liberi professionisti possono diventare dipendenti pubblici per la Asl. I medici di base protestanoIl ministro della Salute Orazio Schillaci ha proposto una riforma per rafforzare la sanità territoriale in Italia. Medici di famiglia, ora possono diventare dipendenti pubblici con il decreto SchillaciIl ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha presentato alla Conferenza delle Regioni la bozza di un decreto legge che ridisegna il ruolo dei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Medici di famiglia al bivio per la riforma ideata da Schillaci: la corsa pasticciata per non fallire gli obiettivi del Pnrr; Medici in rivolta contro la riforma di Schillaci, cosa cambia per i cittadini; Salute, Arriva La Riforma Schillaci Per La Medicina Territoriale. Medici: cosa prevede la riforma Schillaci e perché i dottori sbraitanoRiguardo al ruolo dei medici di famiglia, la bozza della riforma dell’assistenza primaria del ministro della Salute Orazio Schillaci ... startmag.it Sindacati e Ordini dei medici contro la riforma SchillaciAnche la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) boccia la bozza di riforma della medicina generale presentata ieri dal ministro della Salute alle Regioni ... ansa.it Medici di famiglia. Scoppia la bagarre sulla Riforma Schillaci. Tra bocciature e aperture ecco le reazioni https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/medici-di-famiglia-scoppia-la-bagarre-sulla-riforma-schillaci-tra-bocciature-e-aperture-ecco-le-reazi - facebook.com facebook #Medici di famiglia. Scoppia la bagarre sulla Riforma #Schillaci. Tra bocciature e aperture ecco le reazioni quotidianosanita.it/governo-e-parl… x.com