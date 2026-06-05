Sanità il ringraziamento di un paziente oncologico | In ospedale mi è stata restituita fiducia e dignità

Un paziente oncologico ha ringraziato il reparto di Oncologia di un ospedale di Ravenna, specificando che ha ritrovato fiducia e dignità durante il percorso di cura. Ha menzionato il direttore del reparto e una dottoressa in particolare, che lo hanno seguito nel trattamento. La segnalazione è stata inviata da un lettore e resa pubblica.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al reparto di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, diretto dal dottor Stefano Tamberi, e in particolare alla dottoressa Chiara Bennati, che mi segue nel mio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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