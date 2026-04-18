L’imprenditore di 51 anni coinvolto nell’inchiesta ‘Villa Inferno’ è stato assolto. La causa riguardava presunti festini con sesso e cocaina, ma il giudice ha deciso di assolverlo. Il suo avvocato ha dichiarato che con questa decisione è stata restituita la sua dignità. La sentenza conclude un procedimento legale legato a un filone secondario dell’indagine.

Assolto l’imprenditore 51enne che era rimasto coinvolto in un filone secondario dell’inchiesta ‘Villa Inferno’, su presunti festini a base di sesso e cocaina. L’imputato Salvatore Minelli, difeso dall’avvocato Matteo Murgo, è stato assolto ieri dal tribunale collegiale. Minelli rispondeva di cessione di cocaina durante feste, alcune da lui organizzate, e di favoreggiamento della prostituzione di alcune donne durante gli eventi nel suo locale, sui colli bolognesi. Secondo l’accusa, l’imprenditore avrebbe fatto da intermediario tra gli ospiti di quelle serate e le donne, prospettando loro vantaggi economici. Il pm Stefano Dambruoso aveva chiesto una condanna a tre anni e otto mesi, ma i giudici (presidente Claudia Gualtieri, Paolo Andrea Vassallo e Gilda Del Borrello) lo hanno assolto con la formula "perché il fatto non sussiste".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Inferno bis, assolto Minelli. Il difensore: "Restituita dignità"

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