Un insegnante ha rivolto agli studenti un messaggio di fiducia, affermando di aver riposto in loro la propria fiducia e di essere soddisfatto del comportamento durante le uscite scolastiche. La comunicazione si inserisce in un contesto in cui le gite scolastiche sono al centro di discussioni che riguardano sia l’aspetto educativo che le questioni di sicurezza e responsabilità.

Le gite scolastiche tornano al centro del dibattito tra docenti, tra entusiasmo educativo e timori legati a sicurezza e responsabilità. A raccontare bene questo equilibrio è il professore Sandrino Marenco, che in un reel pubblicato sul suo canale Instagram ha condiviso un’esperienza personale dopo una recente uscita con i suoi studenti. L'articolo Gite scolastiche, un prof ai propri studenti: “Vi ho dato fiducia e non mi avete deluso”. Ecco il patto. rispettato e il suo ringraziamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il ringraziamento al personale del Fatebenefratelli: “Mi avete aiutato a superare la sofferenza”

Marocco, Brahim Diaz rompe il silenzio: «La mia anima soffre. Ho sognato questo titolo. Grazie a tutto l’amore che mi avete dato»Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere.

Contenuti utili per approfondire Gite scolastiche

Temi più discussi: Gite scolastiche, l'amaro sfogo dei docenti tra zero compensi e rischi legali. Un docente che organizza un viaggio d'istruzione e accompagna i ragazzi è folle; Gite scolastiche costose, la ricetta anti-rincari degli istituti: si parte prima e si tagliano i giorni: A Madrid in dicembre. I prezzi; I compagni non vogliono stare in camera con lo studente disabile. La mamma: Un ricatto, addolorata e delusa. E la gita scolastica salta; Ma sti ca**i della nota!: salta la lezione per un selfie con Malen della Roma.

SCUOLA/ Trent’anni di gite scolastiche, consigli e regole di un prof che non ha gettato lo zainoLa sfida di fare della gita scolastica non un’evasione da scuola, ma un momento di senso. E trent’anni di mete, con disciplina e inventiva Alle classi chiedo di preparare, a turno, un riassunto di ... ilsussidiario.net

Gite scolastiche, l’amaro sfogo dei docenti tra zero compensi e rischi legali. Un docente che organizza un viaggio d’istruzione e accompagna i ragazzi è folleSui social i docenti criticano duramente le gite: lamentano enormi responsabilità penali, pesanti carichi burocratici, zero compensi e tutele ... orizzontescuola.it

Detrazione gite scolastiche 2026 nel modello 730: importo, limite di spesa, percentuale e istruzioni per ottenere il rimborso fiscale. - facebook.com facebook

Il turismo delle gite scolastiche invade Barriera e i Docks Dora x.com