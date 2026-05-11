Cambio della guardia alla Questura | ecco tutti i nuovi incarichi

Oggi si è svolto il cambio della guardia alla Questura, con l’insediamento di un nuovo responsabile alla guida della Squadra Mobile. Il provvedimento è stato firmato dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il nuovo incarico è stato assegnato al Vice Questore Aggiunto, che ha preso ufficialmente servizio nella città di riferimento. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un comunicato della Questura.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Con provvedimento del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezz a da oggi si è insediato alla guida della Squadra Mobile della Questura di Avellino il Vice Questore Aggiunto Dott. Antonio Concas. Il Dott. Concas, accolto dal Questore della provincia di Avellino, succede al Dott. Aniello Ingenito che, promosso Primo Dirigente, ha assunto la responsabilità della locale Divisione Anticrimine. Il nuovo capo della Squadra Mobile proviene dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei e vanta un’esperienza nel settore investigativo. In precedenza ha prestato servizio presso la Questura di Napoli dirigendo la sezione dei “Falchi” della Squadra Mobile.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cambio della guardia alla Questura: ecco tutti i nuovi incarichi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuovi incarichi per i dirigenti della polizia di Stato della questura di Chieti Fratamico e FinizioIl questore Leonida Marseglia ha ufficializzato i nuovi incarichi assegnati dal dipartimento della Pubblica Sicurezza ai dirigenti all’interno della... Cambio ai vertici dei carabinieri: nuovi incarichi e passaggio di consegneImportanti novità nell’assetto dell’Arma dei carabinieri nel territorio lagunare. Argomenti più discussi: Cambio della guardia alla guida del Ramdife, arriva il generale di brigata Uberto Incisa di Camerana; 165° anniversario dell’Esercito: Mattarella assiste al Cambio della Guardia sulla Piazza del Quirinale; Cavalli, uniformi e applausi: Mattarella assiste al cambio della guardia al Quirinale; 165° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, cambio della Guardia solenne del reggimento Lancieri di Montebello (8°) sulla Piazza del Quirinale. Scene di vita famigliare: cambio della guardia alla Binasca #cicogneCarpiano x.com Un altro cambiamento notevole nella letteratura recente della Torre di Guardia si trova... reddit