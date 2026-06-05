Sanità crescono cronicità e divari dell’assistenza sul territorio
Secondo un rapporto Istat, in Italia aumentano le persone con patologie croniche e si intensificano le differenze nell’assistenza sanitaria territoriale. La diffusione delle malattie croniche coinvolge un numero crescente di cittadini, mentre le disuguaglianze nell’accesso e nella qualità dei servizi sul territorio sono evidenti. La situazione riguarda tutte le regioni, con alcune più colpite di altre, e si registra un peggioramento rispetto al passato.
La salute degli italiani. Crescono le cronicità e i divari dell’assistenza sul territorio. La fotografia del rapporto Istat. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Sanità, crescono cronicità e divari dellassistenza sul territorio
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