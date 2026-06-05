Sanità crescono cronicità e divari dell’assistenza sul territorio

Notizia in breve

Secondo un rapporto Istat, in Italia aumentano le persone con patologie croniche e si intensificano le differenze nell’assistenza sanitaria territoriale. La diffusione delle malattie croniche coinvolge un numero crescente di cittadini, mentre le disuguaglianze nell’accesso e nella qualità dei servizi sul territorio sono evidenti. La situazione riguarda tutte le regioni, con alcune più colpite di altre, e si registra un peggioramento rispetto al passato.