A Roma si tiene il convegno Innovaction, un evento organizzato da Gsk con il supporto di Farmindustria, dedicato alla distribuzione uniforme delle innovazioni mediche nel sistema sanitario italiano. L'iniziativa si concentra sulla questione dell'equità nell'accesso alle nuove terapie e ai progressi tecnologici, affrontando le differenze tra le diverse aree del Paese. Sono presenti rappresentanti del settore sanitario e dell'industria farmaceutica.

Roma ospita il convegno Innovaction, un appuntamento organizzato da Gsk con il sostegno di Farmindustria per affrontare il tema della distribuzione paritaria delle novità mediche. Durante l'incontro, che ha la partecipazione di esponenti del Governo, rappresentanti istituzionali e specialisti del comparto, si è discusso di come rendere le scoperte scientifiche accessibili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. L'economia della salute come motore per il Paese Il dibattito ha spostato . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, la sfida dell’equità: innovazione per un’Italia senza divari

Sanità, sostenibilità, gamig e innovazione senza precedenti: chi sono le 4 donne che a Torino stanno cambiando l’ItaliaQuattro donne con quattro diverse idee di impresa, strade che mai nessuno prima di loro in Italia aveva ancora percorso.

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Temi più discussi: Sanità digitale, la sfida ora è passare dalla sperimentazione all'adozione strutturale; Sanità, la sfida dell’Emilia-Romagna: quando la solitudine diventa un’emergenza clinica; Longevità italiana: una conquista che sfida il futuro della Sanità Pubblica. Il ruolo fondamentale dei biologi; Sanità calabrese, Caccia: Addio al commissariamento, ora la sfida dell’innovazione.

Sanità digitale, la sfida ora è passare dalla sperimentazione all'adozione strutturaleUn incontro alla Camera ha fatto il punto sul rapporto tra policy, governance dell'innovazione e sviluppo del mercato, con attenzione alle condizioni necessarie per rendere operative le soluzioni digi ... ilsole24ore.com

Sanità, la sfida dell’Emilia-Romagna: quando la solitudine diventa un’emergenza clinicaÈ questo il nucleo del congresso regionale della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale), che il 10 e 11 aprile riunirà a Bologna 400 medici di famiglia. chiamamicitta.it

' . Dopo 17 anni, la Calabria esce dal commissariamento della sanità. Un passaggio storico. Ma nel Nord-Est della Calabria la realtà è più complessa C’è la questione sociale, una popolazione provata d - facebook.com facebook

`’ Il video dell’intervento del segretario @cislfp, @chierchiar , ospite di @RaiNews per parlare di #SanitàPrivata e #Rsa, rilanciando le motivazioni dello #sciopero del prossimo 17 aprile: vimeo.com/1182005653sha… x.com