Sanità meno ospedale e più assistenza sul territorio | cresce l' Oncoematologia di prossimità

L’Oncoematologia di prossimità si amplia e si rafforza nell’area di Rimini, secondo quanto comunicato dall’Ausl Romagna. Il progetto mira a ridurre il numero di ricoveri ospedalieri, puntando su un’assistenza più vicina ai pazienti sul territorio. La crescita riguarda sia le strutture coinvolte sia le risorse dedicate, in risposta ai cambiamenti nelle modalità di cura di pazienti oncologici e oncoematologici.

Si rafforza e si amplia il progetto “Oncoematologia di prossimità”, sviluppato dall’Ausl Romagna nell’ambito territoriale di Rimini e nato per rispondere ai cambiamenti che stanno interessando l’assistenza ai pazienti oncologici e oncoematologici. Obiettivo principale di questo nuovo modello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Sanità, lappello a non lasciare indietro i più fragili: «Dopo di noi»

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