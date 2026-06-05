Sanità arrivano le Case di Comunità | il nuovo piano per il territorio

Il nuovo piano sanitario prevede l’istituzione delle Case di Comunità, strutture ambulatoriali sul territorio. Questi centri offriranno servizi di assistenza primaria e specialistica. La gestione del personale medico e sanitario è ancora in fase di definizione, con particolare attenzione alla copertura e alla stabilità del personale. Le modalità operative e le risorse assegnate devono ancora essere chiarite, e non sono stati comunicati dettagli specifici sui tempi di attuazione.

Come funzioneranno concretamente i nuovi super ambulatori sul territorio? Chi garantirà il personale medico necessario per evitare strutture vuote? Perché il rischio di nuovi accessi impropri al pronto soccorso persiste? Quali ostacoli politici minacciano l'efficacia della riforma di Schillaci??? In Breve Finanziamenti PNRR destinati alla costruzione di nuovi edifici sanitari diffusi. Collaborazione tra medici di famiglia, pediatri, specialisti e personale infermieristico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sanità, parla il neo direttore sanitario della Asl di Teramo FRANCESCO DELLE MONACHE

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