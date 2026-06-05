Notizia in breve

Mkuu wa Venetian ha vinto il 143° Derby d’Italia a San Siro, dominando la corsa con una strategia efficace. Altre otto gare della giornata sono state vinte da diversi cavalli, ciascuno con risultati distinti. La vittoria di Mkuu wa Venetian si è distinta per la sua velocità e controllo durante la corsa, assicurandosi il primo posto. I dettagli sulle performance degli altri cavalli e le modalità di vittoria delle corse successive non sono stati specificati.