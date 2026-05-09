San Siro sfida per il Derby | meteo instabile e premi da 640.000 euro

A poche ore dal derby, i tifosi si preparano a raggiungere l'ippodromo, mentre le previsioni meteo indicano temporali in città. La pioggia potrebbe rendere più difficili gli spostamenti e le operazioni di accesso all'impianto. Sul fronte delle competizioni, sono stati annunciati premi complessivi di 640.000 euro per le corse di oggi, con i favoriti nelle gare del Premio Botticelli e del Lodi Vecchio già annunciati dagli organizzatori.

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