San Siro sfida per il Derby | meteo instabile e premi da 640.000 euro
A poche ore dal derby, i tifosi si preparano a raggiungere l'ippodromo, mentre le previsioni meteo indicano temporali in città. La pioggia potrebbe rendere più difficili gli spostamenti e le operazioni di accesso all'impianto. Sul fronte delle competizioni, sono stati annunciati premi complessivi di 640.000 euro per le corse di oggi, con i favoriti nelle gare del Premio Botticelli e del Lodi Vecchio già annunciati dagli organizzatori.
? Domande chiave Come influenzeranno i temporali milanesi gli spostamenti verso l'ippodromo? Chi sono i favoriti per il Premio Botticelli e il Lodi Vecchio? Perché l'entourage di Golden Vega ha deciso di non schierarlo oggi? Quali cavalli otterranno il pass per il Derby italiano del 2 giugno??? In Breve Premio Botticelli per nati in Italia e Premio Lodi Vecchio per tutti Premio Botticelli su 2.000 metri serve per le liste del Derby 2 giugno Premio Lodi Vecchio da 2.200 metri prevede un .🔗 Leggi su Ameve.eu
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