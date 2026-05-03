Fuochi d’artificio a San Siro | l’Inter vince il 21mo Scudetto

L’Inter ha vinto lo scudetto, confermando il titolo con una vittoria per 2-0 contro il Parma a San Siro. La partita si è giocata il 3 maggio 2026 e ha concluso la corsa al campionato con ancora tre giornate da disputare. La vittoria ha portato i nerazzurri a conquistare il 21° scudetto della loro storia. La serata è stata caratterizzata da festeggiamenti e fuochi d’artificio allo stadio.

Milano, 3 maggio 2026 – L’Inter è campione d’Italia. I nerazzurri hanno conquistato matematicamente lo scudetto battendo il Parma 2-0 a San Siro, in una serata che ha chiuso la corsa al titolo con tre giornate d’anticipo. A decidere la partita sono stati Marcus Thuram, in gol nel recupero del primo tempo, e Henrikh Mkhitaryan, che ha firmato il raddoppio nella ripresa. Il successo porta l’Inter a quota 82 punti, con un vantaggio ormai irraggiungibile sul Napoli secondo. Il pareggio degli azzurri contro il Como aveva già aperto la strada alla festa nerazzurra: la squadra di Cristian Chivu doveva completare il lavoro davanti al proprio pubblico e lo ha fatto con una prova solida, matura, senza concedere spazio alla tensione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

San Siro intona i cori per #Pio #Shorts

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