San Servolo, isola vicina a Venezia, è passata da ex manicomio a centro dedicato a sostenibilità, cultura e innovazione. La città metropolitana di Venezia gestisce l’isola, che in passato ospitava un ospedale psichiatrico. Ora, l’isola funge da laboratorio per progetti legati a sostenibilità e formazione, segnando un cambiamento rispetto al passato. La trasformazione evidenzia un nuovo utilizzo dello spazio, senza perdere il legame con la sua storia.

Da ex isola dei ’matti’ a laboratorio della sostenibilità, cultura, formazione e innovazione. Non sono parole vuote per San Servolo, l’isola a pochi minuti di vaporetto da Piazza San Marco, di proprietà della città Metropolitana di Venezia, un tempo il manicomio della città lagunare. E, oggi, un luogo "magico", come non si stanca di ripetere Simone Cason, amministratore unico di San Servolo srl, dove se si vuole si può staccare la spina e sperimentare un turismo lento. Un polo culturale e di design che ospita opere d’arte collocate nel grande parco, con grandi nomi come Michelangelo Pistoletto, Giannì Aricò, Arnaldo Pomodoro. Volano di trasformazione è VID Venice Innovation Design. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Servolo. Cambio di look tra innovazione e sostenibilità

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