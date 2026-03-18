Restauro green 100 storie italiane tra innovazione e sostenibilità nel report di Symbola

Il report “100 Italian Green Architectural Conservation Stories” presenta cento esempi di restauri e interventi sostenibili realizzati in Italia, evidenziando come si possa valorizzare il patrimonio esistente attraverso pratiche innovative e rispettose dell’ambiente. Le storie raccolte descrivono progetti che combinano tutela del patrimonio con soluzioni ecologiche, offrendo uno spaccato delle iniziative più significative del settore.

Cento esperienze per raccontare un’Italia che innova partendo dal patrimonio esistente. È questo il cuore del report “100 Italian Green Architectural Conservation Stories. Innovazione, sostenibilità, bellezza”, promosso da Fondazione Symbola e Fassa Bortolo, in partnership con Assorestauro e la Camera di Commercio di Brescia, con il patrocinio del Ministero della Cultura. Presentato il 17 marzo, il rapporto mette in luce una filiera altamente specializzata – fatta di imprese, centri di ricerca e realtà del terzo settore – capace di coniugare conservazione e sostenibilità, migliorando le performance energetiche, climatiche e materiche degli edifici storici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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