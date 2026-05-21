Farmaci la sfida tra innovazione e sostenibilità

In un incontro organizzato da Adnkronos con il contributo di Farmindustria, si è discusso delle sfide legate ai farmaci, in particolare tra innovazione e sostenibilità. L’attenzione si è concentrata sulla ricerca, sull’accesso alle cure e sulla competitività dell’industria farmaceutica. L’evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore per affrontare questi temi senza coinvolgere linee guida o orientamenti ufficiali. Nessun nome di aziende o enti è stato fatto durante il dibattito.

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Ricerca, accesso alle cure, competitività industriale e sostenibilità del sistema sanitario al centro del talk promosso da Adnkronos con il contributo non condizionante di Farmindustria. Dal confronto tra istituzioni, industria e mondo regolatorio emerge la necessità di rafforzare il ruolo strategico della farmaceutica italiana in uno scenario globale sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Farmaci, la sfida tra innovazione e sostenibilità Sullo stesso argomento Leggi anche: Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilità Investimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall’altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un equilibrio corretto. Se ne parla giovedì 21 maggio, in diretta stream x.com Farmaci, Magrelli (Aifa): In Europa per processi regolatori veloci e attenti al valoreRoma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Sul farmaco l'obiettivo è rafforzare una logica di valore: il prezzo da solo non può essere sufficiente a rappresentarne l'impatto, sia per i sistemi sanitari sia p ... lanuovasardegna.it Farmaci, la sfida della competitività tra innovazione e sostenibilitàInvestimenti in ricerca e innovazione, da una parte. Livello dei prezzi dei farmaci, dall’altra. Sono due variabili di una stessa equazione ma perché il risultato finale torni è necessario trovare un ... adnkronos.com