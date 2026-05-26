Durante un controllo di routine, un minorenne è stato fermato mentre guidava un monopattino modificato e senza targa. Il veicolo è stato sequestrato e il ragazzo è stato multato. I genitori sono stati sanzionati per aver consentito l’uso del mezzo non conforme alle normative. La polizia ha sottolineato che il monopattino presentava modifiche non autorizzate, rendendo il veicolo non idoneo alla circolazione.

LUCCA – Un controllo di routine si è trasformato in una lunga serie di contestazioni. Un ragazzo è stato fermato dagli agenti della polizia locale di Lucca mentre circolava su un monopattino elettrico irregolare, facendo emergere diverse violazioni alle nuove norme entrate in vigore nelle ultime settimane. Il mezzo, fermato durante i controlli effettuati dal Nucleo operativo, era infatti privo del contrassegno identificativo obbligatorio, introdotto dal 16 maggio. Gli agenti hanno poi accertato ulteriori irregolarità: il conducente viaggiava senza casco e il monopattino presentava modifiche tecniche non conformi rispetto alle caratteristiche previste dalla normativa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Monopattino modificato e senza targa: fermato minorenne, multa ai genitori

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